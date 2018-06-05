СБУ проведе антитерористичні навчання на Тернопільщині

Управління СБУ в Тернопільській області закликало жителів обалсті зберігати спокій у зв’язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців.

11-13 червня на Тернопільщині СБУ проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях Чортківського району та низці населених пунктів області.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців.

«У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Управління СБУ в Тернопільській області закликало жителів обалсті зберігати спокій у зв’язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також просить громадян належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців (перевірку документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів тощо).