Земельну ділянку повернуто у користування закладу освіти.

На Тернопільщині за втручання прокуратури школі повернули земельну ділянку, яку віддали приватній особі.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Чортківською місцевою прокуратурою виявлено порушення вимог земельного законодавства у діяльності Капустинської сільської ради Чортківського району. Встановлено, що рішенням 33-ої сільсьради жителю м.Чортків виділено земельну ділянку площею 0,25 га за рахунок земель, які використовуються Капустинською ЗОШ І ступеня Чортківської районної ради. Вартість земельної ділянки у відповідності до грошової оцінки становить 150 тис. грн.

Оскільки вказане рішення не відповідає вимогам закону, Чортківською місцевою прокуратурою було заявлено позов до Тернопільського окружного адміністративного.

Судом скасоване рішення сільради, земельну ділянку повернуто у користування закладу освіти.