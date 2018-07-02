У Тернополі дві тисячі людей взяли участь у літургії, які відслужив патріарх УГКЦ Шевчук (фото)

Під час перебування в Тернополі він проголосив свято Матері Божої Неустанної Помочі, яке відтепер святкуватиметься щороку в першу неділю липня.

У Тернополі дві тисячі людей взяли участь у архієрейській літургії, які відслужив патріарх Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у храмі Матері Божої Неустанної Помочі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопілсько-Зборівської єпархії УГКЦ, участь в вчорашньому богослужінні взяли Митрополити та Єпископи УГКЦ, представники братств Матері Божої Неустанної Помочі України, представники обласної й міської влади.

Предстоятелю співслужили Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк), Єпарх Бучацький Дмитро (Григорак), Екзарх Одеський Михаїл (Бубній), Екзарх Харківський Василь (Тучапець), Єпископ-помічник Львівський Володимир (Груца) та отець Петро (Лоза), номінат на Єпископа-помічника Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ.

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«Українцям варто дякувати Матері Божої Неустанної Помочі за те, що незважаючи на різні чинники та слабкості людського життя в українському суспільстві, наша держава існує! Адже Божа сила об’являється в історії нашого народу… Коли ми відкриваємо книги Святого Письма і чуємо Боже Слово, яке нам об’являє обличчя живого Господа, що Небесний Отець, в якого ми віримо, є Богом неустанної помочі. Цікаво, що ця неустанність Божої помочі стосовно до людини має дві ознаки. Перш за все, Всевишній ніколи не перестає приходити до людини зі своєю допомогою. Ба більше, Його неустанна допомога для нас не залежить від того, чи ми знаємо про неї, чи не знаємо, чи ми її шукаємо, чи про неї забуваємо, а навіть не знаємо, чи ми про неї молимося.. А ще в наших гріхах ми відвертаємося від Бога і Його допомоги, а потім нарікаємо: «Боже, чому Ти покинув мене?», – сказав Шевчукяк.

Згодом він назвав і другу ознаку Божої неустанної помочі.

«Небесний Отець ніколи не змучується нам допомагати, а це ми втомлюємося ту поміч шукати, про неї просити. Господь ніколи не змучується нас прощати. Радше, ми втомлюємося визнавати перед ним свої гріхи, ми змучуємося любити Бога і ближнього», – зазначив патріарх.

Під час перебування в Тернополі він проголосив свято Матері Божої Неустанної Помочі, яке відтепер святкуватиметься щороку в першу неділю липня.

«Минулого року синод наших єпископів установив для нашої церкви новий празник на честь Пречистої Діви Марії і назвав це свято Святом Матері Божої Неустанної Помочі. І наказав святкувати його у першу неділю липня», – повідомив Шевчук.