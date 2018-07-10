На Тернопільщині багатодітна сім’я, родина учасника АТО та дві сім’ї переселенців отримали сертифікати на нові квартири

На Тернопільщині багатодітна сім’я, родина учасника АТО та дві сім’ї вимушених переселенців з окупованого Донецька сьогодні отримали сертифікати на проживання у нових квартирах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ці громадяни, які ще донедавна потребували покращення житлових умов, скористалися молодіжною програмою будівництва нового помешкання й отримали пільгові довготермінові кредити та державну підтримку на будівництво доступного житла в Тернопільському регіональному управлінні Держмолодьжитла.

«Я абсолютний прихильник програм, які сприяють та дають молоді можливість облаштувати власне житло. Я беру на себе зобов’язання передбачити фінансування програм молодіжного житлового кредитування в усіх без винятку районах Тернопільської області. Сподіваюся, що в цьому напрямку підуть нам на зустріч міста обласного значення та 42 об’єднані територіальні громади, які мають можливості співфінансовувати й реалізовувати подібні ініціативи», – сказав під час вручення сертифікатів голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що у розмові з головою правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Сергієм Комнатним вестиме мову про збільшення співфінансування молодіжної програми з боку державного бюджету.

«Це будуть додаткові можливості для значно більшої кількості сімей. І як бонус – підтримка молодих сімей згідно Програми кредитування працівників педагогічної спеціальності (в еквіваленті 750 тис. грн під 3% річних)», – зазначив Барна.

За його словами, якщо сьогодні у державній політиці певним пріоритетом є сільська медицина, то у найближчій перспективі – стратегія молодіжного житлового будівництва.

«Це єдиний ефективний механізм вирішення проблеми житла для молодих фахівців, які повинні залишатися на рідній землі й працювати задля її процвітання», – переконаний очільник області.