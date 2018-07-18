Гирьовики з Тернопільщини вибороли 4 золоті медалі на міжнародному турнірі (фото)

Серед наймолодших представників Тернопільського краю свої сили демонструвала на змаганнях вихованка Романа Сіправського, студентка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Соломія Євсюкова.

Гирьовики з Тернопільщини вибороли 4 золоті медалі на міжнародному турнірі з гирьового спорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, турнір «Gran Prix Ukraine» два дні проходив в Ужгороді під егідою Асоціації гирьового спорту України. Окрім спортсменів з України також змагалися команди з Польщі та Словенії взяли участь у відкритому чемпіонаті «Gran Prix Ukraine» з гирьового спорту.

Серед наймолодших представників Тернопільського краю свої сили демонструвала на змаганнях вихованка Романа Сіправського, студентка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Соломія Євсюкова. Виступаючи у ваговій категорії до 58 кг у дисципліні ривок гирею 16 кг, спортсменка стала віце-чемпіонкою з результатом 41 повторення і здобула срібну нагороду.

Серед старших спортсменів друге місце посів підопічний заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького, студент ТНТУ Володимир Гуменний. Виступаючи у ваговій категорії 74 кг у дисципліні довгий цикл з двома гирями 24 кг, він виконав 60 повторень і виборов для команди ще одне «срібло».

Серед спортсменів із вагою 95+ кг чемпіоном став інженер-програміст ПрАТ «Тернопільський молокозавод», майстер спорту Роман Сіправський . У вправі довгий цикл з двома гирями по 24 кг він виконав 108 повторень, не залишивши шансів на перемогу суперникам. В результаті – «золото» турніру.

У класичному двоборстві «24-ками» першим став і майстер спорту Василь Середюк. У ваговій категорії 95+ він виконав 161 підйом у поштовху та 190 підйомів у ривку і здобув золоту нагороду.

Також чемпіоном став досвідчений спортсмен, заслужений тренер України Зіновій Кульчицький. Змагаючис. У класичному двоборстві він продемонстрував одні з найкращих результатів змагань: 110 повторень у вправі «поштовх з двома 24-ками», та 215 повторень у вправі ривок з однією «24-кою».

Першим став і заслужений тренер України, представник Збаражчини Петро Багрій. Виступаючи у вправі довгий цикл з двома гирями «24-ками», виконав 80 повторень.

Спортсмени Тернопільської збірної на турнірі здобули друге загальнокомандне місце, пропустивши вперед збірну міста Львова. Третє місце посіла збірна Рівненської області.