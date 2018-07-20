У тернополянина телефонні шахраї видурили 300 доларів та 200 євро

16:28, 20 липня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з мобільного телефона товариша через Viber тернополянину почали надходити прохання про допомогу. В них товариш писав, що він побив хлопця, той потрапив в реанімацію і терміново необхідно 1,5 тис. євро, щоб родина потерпілого забрала заяву.

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Тернополянин, бажаючи виручити товариша, зібрав 300 доларів та 200 євро і поніс у вказане в повідомленнях місце, де він начебто мав зустрітися з матір’ю побитого.

На зустріч, призначену біля лікарні, прийшла жінка, яка мала вже заготовлену розписку про отримання коштів.

Учора тернополянин виявив, що його товариш загубив свій мобільний і насправді нікого не бив.

Відтак він звернувся в поліцію.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Тернопільського відділу поліції спільно з розшуківцями обласного управління встановили, що до злочину причетна 57-річна тернополянка, яка приходила забирати кошти.

Щодо неї відкрито кримінальне провадження за шахрайство.

Оперативники встановлюють причетність жінки до вчинення аналогічних протиправних діянь.

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Теги: #Тернопіль#телефонні шахраї#Нацполіція Тернопільщини