На Тернопільщині внаслідок побоїв загинув 48-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про виявлене тіло невідомого в саду одного з приватних господарств в поліцію повідомили мешканці села Чорний ліс Збаразького району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді на обличчі потерпілого виявили тілесні ушкодження. Що стало причиною смерті встановить судово-медична експертиза.

Як стало відомо, загиблий – місцевий мешканець, який проживав за кілька будинків від місця, де його знайшли.

Працівники поліції вийшли на слід ймовірного підозрюваного. Вирішується питання про його затримання. Триває слідство відповідно ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство).