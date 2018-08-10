72-річна тернополянка, повіривши телефонному шахраю, втратила 26 тисяч гривень

Невідомий зателефонував пенсіонерці і назвався працівником банківською установи.

72-річна тернополянка, повіривши телефонному шахраю, втратила 26 тис. грн.

Як повідомили УНІА у секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, невідомий зателефонував пенсіонерці і назвався працівником банківською установи.

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Далі випитав у літньої жінки реквізити картки, відтак зняв із нею всі кошти.

Зрозумівши, що стала жертвою шахрая, жінка через кілька годин звернулася в поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).