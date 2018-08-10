72-річна тернополянка, повіривши телефонному шахраю, втратила 26 тисяч гривень

11:09, 10 серпня 2018
Тернопіль
31 0
Жінка не запідозрила обман / Фото УНІАН

Як повідомили УНІА у секторі громадських зв’язків обласного управління поліції, невідомий зателефонував пенсіонерці і назвався працівником банківською установи.

Читайте такожНа Тернопільщині двох експедиторів підприємці звинувачують у привласненні 105 тисяч гривень

Далі випитав у літньої жінки реквізити картки, відтак зняв із нею всі кошти.

Зрозумівши, що стала жертвою шахрая, жінка через кілька годин звернулася в поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопіль#шахрайство