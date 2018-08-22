У січні-липні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 831,3 мільйонів гривень

Це на на 20% більше, ніж минулого року.

У січні-липні Тернопільською митницею ДФС до державного бюджету спрямовано 831,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 138,6 млн грн або на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зокрема, надійшло 727,3 млн грн податку на додану вартість, що на 142,2 млн грн більше, ніж торік, 79,9 млн грн мита, 21,7 млн грн акцизного податку, 2,4 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень.

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Найбільший вплив на збільшення надходжень у січні-липні 2018 року мала сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Всього при ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено 196,3 млн грн (24% від нарахованої суми податків).

Також надходження зросли за рахунок ввезення автомобілів громадянами. Всього при ввезенні транспортних засобів у січні-липні 2018 року сплачено 120,1 млн грн або 15% від адміністрованої митницею суми платежів.