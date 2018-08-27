На Тернопільщині внаслідок наїзду транспортного засобу загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до працівників Тернопільського відділення поліції звернувся мешканець села Застав’є і повідомив, що поблизу стадіону в селі Грабовець виявив тіло свого знайомого.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Поліцейські встановили, що загиблий – мешканець села Застав’є 1989 року народження.

За попередніми даними травми, виявлені на голові чоловіка були отримані від наїзду невідомого транспортного засобу.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 286 Кримінального кодексу України.