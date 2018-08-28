У Тернополі СБУ затримала на хабарі слідчого поліції (фото)

За 8 тисяч гривень слідчий обіцяв не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за грабіж.

У Тернополі СБУ затримала на хабарі слідчого районного відділення поліції Тернополя.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, старший лейтенант вимагав від жителя обласного центру 8 тис. грн.

За вказану суму він обіцяв не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за грабіж.

Оперативники спецслужби затримали поліцеського під час отримання готівки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).