Об’єднані територіальні громади підготували 143 проектні заявки на проекти, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції.

На Тернопільщині об’єднані територіальні громади наразі освоїли 20% коштів, виділених державою на розвиток інфраструктури.

Читайте такожНа Тернопільщині за 3,5 млн грн модернізували відділення територіального центру надання соціальних послуг (фото)

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, успішно освоюють кошти та реалізовують інфраструктурні проекти Білобожницька, Васильковецька, Великогаївська, Новосільська, Озерянська, Підволочиська, Теребовлянська, Чернихівецька та Шумська ОТГ, завдяки чому створюють якісніші умови для проживання та життєдіяльності своїх мешканців.

Загалом для 40 ОТГ Тернопільщини у Державному бюджеті на 2018 рік передбачено 90,07 млн грн. субвенції на розвиток інфраструктури.

Об’єднані територіальні громади підготували 143 проектні заявки на проекти, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції, з них: 51 проект – об’єкти освіти, 21 – ремонт вулиць, доріг, тротуарів, 17 – об’єктів культури, 13 – освітлення вулиць 11 – закупівель техніки та обладнання для комунальних підприємств, 8 – об’єктів водопостачання, 6 – об’єктів медицини, 3 – об’єкти спорту, 3 – розроблення проектно-кошторисної документації, 1 – об’єкт благоустрою.