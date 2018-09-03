Хлопець вчинив наїзд на пішохода та втік з місця пригоди.

На Тернопільщині затримали 23-річного юнака, який скоїв смертельну ДТП і втік з місця пригоди.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло невідомого чоловіка на проїжджій частині дороги вночі виявили працівники групи реагування патрульної поліції в місті Бучач.

Слідчі, виїхавши на місце події, з’ясували, що померлий – 54-річний мешканець райцентру, а травми на його тілі отримані внаслідок автопригоди.

Поліцейським вдалося розшукати водія втікача, який скоїв смертельну ДТП. Ним виявився 23-річний бучаччанин, який керуючи авто «ВАЗ-21093» вчинив наїзд на пішохода та втік з місця пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно ч. 2 ст. 286 КК України.