У Тернополі лікар наркодиспансеру скеровував хворих до платного псевдореабілітаційного центру

У Тернополі викрили лікаря наркодиспансеру, який хворих закладу скеровував до платного псевдореабілітаційного центру.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що лікар обласного Тернопільського наркодиспансеру, діючи у складі організованої групи, скеровував хворих після завершення їх лікування у медичному закладі до псевдореабілітаційного центру для нібито психологічної реабілітації та продовження лікування від наркоманії та алкогольної залежності.

Також лікар здійснював там огляд хворих та призначав їм препарати, що викликали сонливість та пригнічували їх волю. Невстановлені поки слідством засоби призначались для унеможливлення втечі з будинку поблизу Тернополя, де пацієнти утримувались силоміць.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня правоохоронці викрила організовану злочинну групу, яка діяла з липня 2017 під виглядом реабілітаційного центру наркозалежнихі алкозалежних осіб та тих, що страждають від ігроманії .

Переконуючи родичів, що пацієнтам необхідне лікування без спілкування із зовнішнім світом, у хворихзабирали мобільні телефони, та зачиняли у приміщенні на кілька місяців, не лікуючи. Під виглядом надання корекційної психологічної допомоги, люди, що не мають жодного стосунку до психології, знущались над потерпілими, принижуючи їх гідність. Були випадки викрадення наркозалежних осіб і людей з алкогольною залежністю з дому та примусової їх доставки до реабілітаційого центру. Родичі пацієнтів платили за псевдолікування від 10 до 30 тис. грн у місяць. Встановлено 15 осіб, яких там незаконно позбавили волі.

На сьогодні шістьом особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.146 КК України (викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою). П’ятьом із них обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без внесення застави, одній особі – цілодобовий домашній арешт.