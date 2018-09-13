На Тернопільщині для гарантування якості будівельних робіт підрядникам передають на обслуговування відремонтовані дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова облдержадміністрації підчас спільного інспектування з в. о. начальника Укравтодору Славоміром Новаком відремонтованих доріг області.

«Ми передаємо їм на рік обслуговування дороги. Відповідно підрядник відповідально ставиться, він максимально вмотивований зробити якісно, щоб потім не нести затрат на усунення недоліків. До речі, жодної копійки за останні 2 роки на усунення недоліків з бюджету не було потрачено», – зазначив Барна.

Він також зауважив, що завдяки виконаним роботам водії значно швидше комфортніше тепер можуть дістатися до Львова.

«Траса Тернопіль-Рава-Руська-Люблін вже реалізована. З Тернополя до польського кордону вже можна заїхати за дві години. Тоді як щ минулого року до Львова можна було їхати понад 3 години, а автобусом – і 4. Після завершення ремонту М-19, ми з’єднаємо якісною дорогою Тернопіль з Рівненською областю. А наступного року візьмемося за південний напрямок. Адже якщо зробити якісну дорогу на Івано-Франківськ, то через Тернопільщину водії, які їхатимуть з Києва на Яремче, зможуть скоротити 100 км. Ми вже бачимо, що за рік ремонтів доріг трафік через область зріс втричі. Ми з цим пов’язуємо перспективи економічного розвитку», – сказав Барна.

Принагідно він відзначив суттєвий приріст фінансових надходжень, які область отримує на ремонт доріг, адже якщо у 2015 на ці цілі було використано 120 млн грн, то цього річ область отримала уже 1,27 млрд грн.