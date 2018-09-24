На Тернопільщині раніше судимий 31-річий чоловік з ревнощів зарізав свою кохану та її матір, а сам повісився

Підозрюваний просив жінку залишитися з ним, погрожував, що якщо покине його, він її заріже. Про такі погрози потерпіла навіть заявляла в місцеву поліцію.

На Тернопільщині раніше судимий 31-річий чоловік зарізав свою кохану, а сам повісився.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні тіло чоловіка, якого розшукували за підозрою в подвійному вбивстві, знайшли мертвим.

Трагічна подія трапилася 22 вересня на хуторі Лиса Підгаєцького району. 60-річну пенсіонерку та її 26-річну доньку родичі знайшли мертвими у власному помешканні зі слідами насильницької смерті. Вдома перебував 7-річний хлопчик, син молодшої з убитих. Як виявилося, смерть рідних відбулася на його очах.

У скоєні злочину поліцейські обґрунтовано підозрювали раніше судимого 31-річного мешканця сусіднього села Вербів, який в минулому мав стосунки з молодою жінкою.

Як з’ясували поліцейські, чоловік зустрічався нею, допомагав фінансово. Однак через деякий час вона знайшла іншого. Підозрюваний просив жінку залишитися з ним, погрожував, що якщо покине його, він її заріже. Про такі погрози потерпіла навіть заявляла в місцеву поліцію.

У день трагедії підозрюваний підпалив хату брата колишньої. Новий співмешканець з родичами побіг гасити пожежу, а в домі залишилися жінки та дитина. Озброєний ножем, вбивця зайшов до помешкання та наніс смертельні удари пенсіонерці та її дочці. Після цього втік.

Чоловіка поліцейські оголосили у розшук. З малолітнім свідком злочину працювали психологи та співробітники ювенальної превенції Головного управління Нацполіції області. Їм вдалося стабілізувати психологічний стан дитини, вивести його із стану глибокого стресу.

Сьогодні 24 вересня працівники поліції знайшли підозрюваного у тяжкому злочині повішеним у власному селі. Чоловік порішив з життям у саду односельчанина.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу країни.