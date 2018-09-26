Встановлено, що рішення сесії прийняті з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції».

На Тернопільщині скасовано рішення сесії сільради, яким один з депутатів проголосував про виділення землі собі та дружині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, за результатами розгляду подання Чортківської місцевої прокуратури скасовано 2 рішення сесії сільської ради щодо відведення земельних ділянок у власність.

Встановлено, що рішення сесії прийняті з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції».

В умовах реального конфлікту інтересів один з депутатів проголосував «за» щодо надання йому та дружині земельних ділянок .