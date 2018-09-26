На Тернопільщині скасовано рішення сесії сільради, яким один з депутатів проголосував про виділення землі собі та дружині
12:50, 26 вересня 2018Тернопіль
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Встановлено, що рішення сесії прийняті з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Ілюстрація УНІАН
На Тернопільщині скасовано рішення сесії сільради, яким один з депутатів проголосував про виділення землі собі та дружині.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, за результатами розгляду подання Чортківської місцевої прокуратури скасовано 2 рішення сесії сільської ради щодо відведення земельних ділянок у власність.
Встановлено, що рішення сесії прийняті з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції».
В умовах реального конфлікту інтересів один з депутатів проголосував «за» щодо надання йому та дружині земельних ділянок .
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