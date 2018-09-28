На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковою іномаркою госпіталізовано трьох осіб (фото)

В результаті удару іномарка опинилася під колесами КамАЗу.

На Тернопільщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковою іномаркою госпіталізовано трьох осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася на автодорозі Збараж-Мусорівці в селі Малий Глибочок.

Зіткнулися КамАЗ та Renault Laguna на польській реєстрації.

За попередньою інформацією, водій вантажівки, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги Renault.

В результаті удару іномарка опинилася під колесами КамАЗу. До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапило троє пасажирів з Renault. Усі - жителі Збаразького району.

У потерпілих травми різного ступеня важкості. Двох чоловіків після надання меддопомоги відпустили додому, третього госпіталізували в нейрохірургічне відділення з відкритим переломом лобної кістки голови.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкогольного та наркотичного сп'яніння. Триває слідство відповідно до ст. 285 ККУ.