На Тернопільщині рятувальники понад годину гасили пожежу у зерносушці, згоріло 1,5 т соняшника (фото)

Під час гасіння врятовано будівлю зерносушарки та близько 18 т насіння соняшника.

На Тернопільщині рятувальники понад годину гасили пожежу у зерносушці, згоріло 1,5 т соняшника.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 9 жовтня о 12:05 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в с. Серединці Зборівського району на території місцевого аграрного підприємства.

Вогнеборці, працюючи в екстремальних умовах значного задимлення та високої температури, о 13.47 здійснили локалізацію пожежі, зупинивши поширення полум’я, а о 14.45 повністю ліквідували загорання на площі 36 м кв.

Під час гасіння врятовано будівлю зерносушарки та близько 18 т насіння соняшника. Збережено матеріальних цінностей на суму орієнтовно 1,2 млн грн.

На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Вогнем знищено 1,5 т насіння соняшника та пошкоджено будівлю зерносушарки. Причина займання та сума матеріальних збитків встановлюються.

До гасіння залучався черговий караул ДПРЧ-17 в складі 5 чоловік особового складу та 1-ї одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також, з метою оперативного підвезення води на гасіння додатково були задіяні два трактори з бочками, надані аграріями.

На місці події працювала оперативна група Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.