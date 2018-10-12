У Тернополі люди впродовж двох вечорів перекривають дороги, протестуючи проти будівництва торф’яних котелень (фото, відео)

Громадську безпеку в даних місцях забезпечували 20 працівників поліції.

У Тернополі люди впродовж двох вечорів перекривають дороги, протестуючи проти будівництва торф’яних котелень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора, протестуючи проти будівництва торф’яної котельні на вул. Київській, люди з прилеглих будинків з 19.25 до 21 год перекрили рух на вул. 15 квітня, яка одночасно є об’їзною Тернополя. Частина протестувальників з 19.50 до 21 год ще згодом перекрила рух на вул. В. Великого.

Близько 50 учасників акції протесту безперервно ходили по пішохідних переходах.

Громадську безпеку в даних місцях забезпечували 20 працівників поліції.

Аналогічну акцію люди провели і 10 жовтня, теж заблокувавши майже на 2 год рух транспорту на вул. 15 квітня. Тоді на дорогу вийшло понад 50 осіб.

Протестувати мешканці прилеглих до котельні будинків обіцяють і сьогодні, аж поки міська влада не відмовиться від будівництва шкідливих, на переконання людей, торф’яних котелень.