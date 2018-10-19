На Тернопільщині з переломом ноги госпіталізовано 10-річного хлопчика, якого збив автомобіль (фото)

За попередньою інформацією, хлопчик йшов узбіччям дороги. В якийсь момент він раптово почав перебігати проїжджу частину.

На Тернопільщині з переломом госпіталізовано 10-річну дитину, яку збив автомобіль.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався в селі Старе Місто Підгаєцького району.

За попередньою інформацією, хлопчик йшов узбіччям дороги. В якийсь момент він раптово почав перебігати проїжджу частину.

Водій легківки побачив дитину і різко вивернув кермо вліво, однак все рівно зачепив дитину.

В результаті удару малолітнього госпіталізували до лікарні. У нього медики констатували перелом гомілки лівої ноги.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.