На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів госпіталізовано 7 осіб (фото)

10:45, 22 жовтня 2018
Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 21 жовтня о 20.15 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу міста Чортків трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце події оперативно направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

За даними рятувальників, внаслідок зіткнення двох авто травмувалося 7 осіб.

Рятувальники деблокували потерпілу із транспортного засобу, надали домедичну допомогу потерпілим, організували евакуацію постраждалих до медичного закладу, а також виконали заходи щодо недопущення займання автомобілів.

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Теги: #ДТП#Тернопільщина