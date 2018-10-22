На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів госпіталізовано 7 осіб (фото)

Аварія сталася на автодорозі поблизу міста Чортків.

На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох автомобілів госпіталізовано 7 осіб. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 21 жовтня о 20.15 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу міста Чортків трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місце події оперативно направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. За даними рятувальників, внаслідок зіткнення двох авто травмувалося 7 осіб. Рятувальники деблокували потерпілу із транспортного засобу, надали домедичну допомогу потерпілим, організували евакуацію постраждалих до медичного закладу, а також виконали заходи щодо недопущення займання автомобілів.

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