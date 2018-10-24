У Тернополі внаслідок ДТП важко травмовано двох осіб (фото)

Водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням та врізався в бетонний роздільний острівок.

У Тернополі внаслідок ДТП важко травмовано двох осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася сьогодні 24 жовтня близько 5 год ранку на Гаївському перехресті.

Водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням та врізався в бетонний роздільний острівок.

На момент аварії в транспортному засобі перебувала 15-тирічна пасажирка. Кермувальника та дівчинку бригада швидкої госпіталізувала до медзакладу.

За попередніми даними, чоловік перебував без свідомості, а у неповнолітньої після удару відмовили ноги.

Причини аварії встановить слідство. У водія відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.