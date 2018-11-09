На Тернопільщині внаслідок необережності під час паління в пожежі загинула 64-річна жінка
10:34, 09 листопада 2018Тернопіль
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Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння пожежі не викликались – пожежу погашено місцевим населенням.
Ілюстрація REUTERS
На Тернопільщині внаслідок необережності під час паління в пожежі загинула 64-річна жінка.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 8 листопада в с. Голотки Підволочиського району виникла пожежа в житловому будинку.
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Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння пожежі не викликались – пожежу погашено місцевим населенням.
На місці події виявлено тіло власниці будинку без ознак життя.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.
Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 м кв, облицювання стін та стелі на площі 20 м кв.
Сума матеріальних збитків встановлюється.
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