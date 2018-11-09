Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння пожежі не викликались – пожежу погашено місцевим населенням.

На Тернопільщині внаслідок необережності під час паління в пожежі загинула 64-річна жінка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 8 листопада в с. Голотки Підволочиського району виникла пожежа в житловому будинку.

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Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння пожежі не викликались – пожежу погашено місцевим населенням.

На місці події виявлено тіло власниці будинку без ознак життя.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час куріння.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 м кв, облицювання стін та стелі на площі 20 м кв.

Сума матеріальних збитків встановлюється.