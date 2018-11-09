На відремонтованій трасі Тернопіль-Львів підрядник ліквідував допущені дефекти, на які нарікали водії (фото)

Службою автомобільних доріг у Тернопільській області було видано припис на неякісне виконання, роботи до оплати не були прийняті.

На відремонтованій трасі Тернопіль-Львів підрядник ліквідував допущені дефекти, на які нарікали водії

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, на ділянці поблизу Озерної Зборівського району підрядною організацією було виконано комплекс робіт з облаштування захисного шару зносу з метою покращення щеплення коліс з проїзною частиною. Однак, в ході виконання робіт підрядною організацією було використано неякісні матеріали, що призвело до відшарування нанесеного шару щебеню. Дрібні камінці вилітали з-під коліс, царапаючи інші автомобілі на трасі, а також потрапляли в скло водіям.

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Службою автомобільних доріг у Тернопільській області було видано припис на неякісне виконання, роботи до оплати не були прийняті.

На сьогодні, повідомляють в САД, підрядною організацією ліквідовано дефекти та влаштовано верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону.

Як повідомляв УНІАН, дорожнє покриття траси Тернопіль-Львів на території Тернопільської області повністю відновили. Тут шляховики виконали поточний середній ремонт з регенерацією основи.

Траса змінила статус з національної на міжнародну. Також з 2017 року змінилася назва траси: з Н-02 Львів–Тернопіль на М-09 Тернопіль–Львів–Рава Руська.