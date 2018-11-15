Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно ст. 286 Кримінального кодексу України.

На Тернопільщині за добу вантажівки травмували двох пішоходів, обох госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема 14 листопада о 17 год мешканець Зборівського району повідомив дзвінком в поліцію, що на вул. Підволочиське шосе здійснив наїзд на пішохода.

Працівники поліції встановили, що водій вантажівки DAF, рухаючись у напрямку Збаразького перехрестя, збив пішохода, який намагався перейти дорогу поза межами пішохідного переходу.

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Потерпілого 67-річного тернополянина з переломом ноги доправлено до медзакладу.

У водія взято забір крові на вміст алкоголю, тривають слідчі дії.

Того ж дня о 21 год поліцейські отримали ще одне повідомлення про наїзд. Подія трапилася на об’їздній дорозі поблизу села Гаї Гречинські. Під колеса вантажівки «МАН» потрапив 64-річний мешканець села. Чоловік переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілого з важкими травмами голови доправлено до обласної лікарні. Водія освідчили на вміст алкоголю, авто відправили на арештмайданчик.

Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно ст. 286 Кримінального кодексу України.