7-9 грудня у Тернополі відбудеться XVIII Міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez

Цього року Jazz Bez пройде в 11 містах України та чотирьох містах Польщі.

7-9 грудня у Тернополі відбудеться XVIII Міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez. Як повідомили УНІАН організатори фесту, для тернопільської публіки виступатимуть Antonio Flinta Quartet (Італія), Jonas Cambien Trio (Норвегія), Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack (США), Logan Richardson blues People (США), Leléka (Берлін, Німеччина), Silhouette and Vinx (США-Угорщина). Читайте такожУ Києві виступив легендарний Стінг (відео) «На фестивалі представлені традиційний й авангардний, елітарний й водночас доступний джаз. Родзинка фесту – в поєднанні максимальної кількості джазових стилів», – зазначають організатори. Цього року Jazz Bez пройде в 11 містах України та чотирьох містах Польщі. Організовують фест у Тернополі мистецьке об'єднання «Коза» та Тернопільська міська рада, концерти пройдуть в обласному драмтеатрі.

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