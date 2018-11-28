Транспортний колапс у Тернополі: начальник міського управління транспорту Мединський обійшовся доганою

Догану Мединський отримав за "неналежну організацію інформування громадськості міста про проведення громадських слухань щодо підняття тарифів у громадському транспорті міста".

Ігор Мединський / фото 0352.ua

Начальник Тернопільського міського управління транспорту Ігор Мединський після проведеної службової перевірки отримав догану.

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці один з організаторів «тарифного майдану» в Тернополі Олег Синовець, про це вказано у відповіді на його інформаційний запит.

Як сказано в документі, догану Мединський отримав за «неналежну організацію інформування громадськості міста про проведення громадських слухань щодо підняття тарифів у громадському транспорті міста».

«А як же той факт, що начальник управління транспорту відстоюючи інтереси приватних перевізників був причетний до найвищого підняття в Україні тарифів на проїзд у громадському транспорті, що спричинило масові протести в місті? А через непрофесійні дії пана Мединського 6 та 7 листопада у місті був допущений транспортний колапс. Приватні перевізники саботували перевезення, а профільний начальник нічого не зміг вдіяти, тобто не справився з покладеними на нього обов’язками та не забезпечив функціонування громадського транспорту у місті. Жодна угода з приватними перевізниками не була розірвана, та ніхто не був покараний», – зауважив Синовець.

Він також висловив здивування тим, що інформації про покарання чиновника, якого активісти вимагали звільнити з посади, чомусь немає на сайті міської ради.

Факт оголошення догани Мединському сьогодні на засіданні виконкому також підтвердив міський голова Сергій Надал.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6-7 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

З 8 листопада, після погрози від депутатів та міського голови розірвати угоди з перевізниками, маршрутки знову почали курсувати містом за попередніми тарифами.

15 листопада виконком затвердив нові тарифи. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах складає 5 грн незалежно від форми розрахунку, тобто як при оплаті «Картою тернополянина», електронним проїзним квитком, так і при готівковому розрахунку. У маршрутних автобусах тариф становить 6 грн для усіх пасажирів як при безготівковому розрахунку, так і при сплаті готівкою.

З 20 грудня 2018 року вступлять в дію диференційовані тарифи, коли вартість оплати за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом, за винятком «Карти тернополянина», буде дорожчою.

Робиться це з метою виведення з обігу готівки при розрахунку за проїзд та ведення чіткого обліку пасажирів, пояснюють в мерії.