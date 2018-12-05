На Тернопільщині будуть судити лісника, який спричинив 0,4 мільйона гривень збитків

З жовтня 2017 року по квітень 2018 року невстановленими особами вирубано 82 дерева.

На Тернопільщині до суду скеровано обвинувачення щодо лісника, який допустив самовільну порубку 82 дерев, що спричинило збитки на 0,4 мільйона гривень.

Як повідомили УНІАН В прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що майстер лісу, який є посадовою особою державної лісової охорони та на якого покладено обов’язок здійснювати охорону лісу від самовільних рубок та інших лісопорушень, неналежно виконував свої обов’язки та допустив самовільну вирубку.

Зокрема з жовтня 2017 року по квітень 2018 року невстановленими особами вирубано 82 дерева лісу ДП «Бучацьке лісове господарство», чим спричинено шкоду державі на суму понад 400 тис. грн.

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно лісника.