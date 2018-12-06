На Тернопільщині сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля (Фото)

Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.

На Тернопільщині сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні у четвер, 6 грудня близько 15 год. На трасі Стрий-Тернопіль- Кіровоград-Знамянка зіткнулися два легкових автомобіля. Кермувальниця іномарки травм не отримала, а от водія ВАЗу – співробітника Тернопільського відділу поліції – доправили до лікарні з підозрою на перелом ключиці.

На місці події працює слідчо-оперативна група районного відділення поліції, яка з’ясовує причини ДТП. Попередньо встановлено, що водії транспортних засобів були тверезі.