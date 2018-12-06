На Тернопільщині сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля (Фото)
19:27, 06 грудня 2018Тернопіль
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Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.
На Тернопільщині сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні у четвер, 6 грудня близько 15 год. На трасі Стрий-Тернопіль- Кіровоград-Знамянка зіткнулися два легкових автомобіля. Кермувальниця іномарки травм не отримала, а от водія ВАЗу – співробітника Тернопільського відділу поліції – доправили до лікарні з підозрою на перелом ключиці.
На місці події працює слідчо-оперативна група районного відділення поліції, яка з’ясовує причини ДТП. Попередньо встановлено, що водії транспортних засобів були тверезі.
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