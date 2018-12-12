На Тернопільщині затримано групу студентів за збут наркотиків за допомогою месенджера (фото)

Також до складу групи входили особи, які займалися фасуванням «марихуани» та розкладанням її в так звані «закладки».

На Тернопільщині затримано групу з чотирьох студентів, які впродовж року збували наркотики за допомогою месенджера Telegram.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, до складу групи входили іногородні студенти тернопільських вищих навчальних закладів.

Співвиконавці даного злочину виконували роль операторів, які слідкували за належним функціонуванням так званого «інтернет-магазину». Також до складу групи входили особи, які займалися фасуванням «марихуани» та розкладанням її в так звані «закладки», після чого інформацію про місцезнаходження «закладок» із марихуаною надсилали операторам, а останні завантажували її в Інтернет-мережу.

Група діяла на території Тернополя та інших обласних центрів.

Працівниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області проведено обшуки у місцях проживання всіх учасників злочинної групи, під час яких виявлено та вилучено близько 3 кг марихуани, пристрої для її вживання, комп’ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, аерозольні балончики, електронні ваги.

На даний час четверо учасників злочинної групи затримано та обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за незаконну торгівлю наркотичними засобами.