На Тернопільщині затримано групу студентів за збут наркотиків за допомогою месенджера (фото)

11:50, 12 грудня 2018
Тернопіль
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Співвиконавці даного злочину виконували роль операторів \ фото: прес-служба обласної прокуратури

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, до складу групи входили іногородні студенти тернопільських вищих навчальних закладів.

Співвиконавці даного злочину виконували роль операторів, які слідкували за належним функціонуванням так званого «інтернет-магазину». Також до складу групи входили особи, які займалися фасуванням «марихуани» та розкладанням її в так звані «закладки», після чого інформацію про місцезнаходження «закладок» із марихуаною надсилали операторам, а останні завантажували її в Інтернет-мережу.

Відкрито кримінальне провадження за незаконну торгівлю наркотиками \ фото: прес-служба обласної прокуратури

Група діяла на території Тернополя та інших обласних центрів.

Працівниками поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області проведено обшуки у місцях проживання всіх учасників злочинної групи, під час яких виявлено та вилучено близько 3 кг марихуани, пристрої для її вживання, комп’ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, аерозольні балончики, електронні ваги.

Група діяла на території Тернополя та інших обласних центрів \ фото: прес-служба обласної прокуратури

На даний час четверо учасників злочинної групи затримано та обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за незаконну торгівлю наркотичними засобами.

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Теги: #наркотики#Тернопільщина