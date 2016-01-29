У Тернополі знову заговорили про підвищення тарифів у громадському транспорті

Про це повідомляє zz.te.ua.

«Просять підняти тариф у маршрутках до чотирьох гривень і в тролейбусах до 2 грн. 75 коп. Деякі їхні вимоги є досить справедливими. Оскільки електроенергія подорожчала до 79 коп., це майже удвічі. Рік тому за місяць платили 250 тисяч, а тепер мусимо платити у межах мільйона. Така велика різниця. Якщо залишити старі ціни, то необхідно шукати додаткові гроші, щоб заплатити за електроенергію. Також значно подорожчали паливно-мастильні матеріали. Позитивним є те, що пальне поки що не піднімається в ціні», – розповів начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Читайте такожАвіакомпанія МАУ вводить новий тариф, дешевший звичайного на 15-20%

Є прогнози, що тарифи зростуть в кінці зими або на початку весни.