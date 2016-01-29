У Тернополі шукають власника лотерейного квитка на 3 мільони гривень
21:56, 29 січня 2016Тернопіль
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Оператор державних лотерей все ще очікує на переможця із лотерейним білетом номер 37390. Власника джекпоту розміром у 3 мільйони гривень досі не знайдено.
REUTERS
Про це повідомляє 0352.ua.
Вірогідно, переможець сам ще не знає про те, що став мільйонером. Перевірити свій білет можна на офіційній сторінці лотереї, або на любій лотерейній точці оператора по всій Україні.
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Нагадаємо, переможця було визначено 24 січня.
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