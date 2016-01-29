У Тернополі шукають власника лотерейного квитка на 3 мільони гривень

Про це повідомляє 0352.ua.

Вірогідно, переможець сам ще не знає про те, що став мільйонером. Перевірити свій білет можна на офіційній сторінці лотереї, або на любій лотерейній точці оператора по всій Україні.

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Нагадаємо, переможця було визначено 24 січня.