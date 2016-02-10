Понад 50 тернополян зустріли тіло військового медика, який загинув у зоні АТО (фото)

13:45, 10 лютого 2016
Тернопіль
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Священики відслужили молебень за померлим.

Тіло зустріли на Збаразькому кільці при в'їзді в Тернопіль

Понад 50 тернополян зустріло тіло військового медика, тернополянина Володимира Вовка, який загинув в зоні АТО.  Як передає кореспондент УНІАН, тіло загиблого зустріли на Збаразькому кільці при в’їзді в Тернопіль.

Священики відслужили молебень за померлим.

Сьогодні у катедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці буде відправлено панахиду, після чого відбудеться церемонія прощання з Вовокм  у Домі печалі.

Поховають бійця завтра у Тернополі.

Як повідомили УНІАН в обласному військовому комісаріаті, 44-річний капітан медичної служби Вовок служив в зоні АТО, був ординатор медичного відділення медичної роти військової частини В 0425.

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