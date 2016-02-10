Понад 50 тернополян зустріли тіло військового медика, який загинув у зоні АТО (фото)

Понад 50 тернополян зустріло тіло військового медика, тернополянина Володимира Вовка, який загинув в зоні АТО. Як передає кореспондент УНІАН, тіло загиблого зустріли на Збаразькому кільці при в’їзді в Тернопіль.

Священики відслужили молебень за померлим.

Сьогодні у катедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці буде відправлено панахиду, після чого відбудеться церемонія прощання з Вовокм у Домі печалі.

Поховають бійця завтра у Тернополі.

Як повідомили УНІАН в обласному військовому комісаріаті, 44-річний капітан медичної служби Вовок служив в зоні АТО, був ординатор медичного відділення медичної роти військової частини В 0425.