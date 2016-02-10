На Тернопільщині суд вирішив поновити справу щодо військовозобов’язаного, який ухилився від служби

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення виніс Апеляційний суд Тернопільської області, який скасував ухвалу Чортківського районного суду, а кримінальне провадження стосовно військовозобов’язаного за ст. 336 КК України направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Попередньо Чортківський районний суд своєю ухвалою закрив кримінальне провадження стосовно місцевого жителя за ухилення від призову за мобілізацією у зв’язку з тим, що обвинуваченого зарахували до місцевого загону самооборони та звільнив військовозобов’язаного від кримінальної відповідальності.

Проте прокуратура області оскаржила це рішення в суді вищої інстанції через неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність, доводячи, що районний суд залишив поза увагою той факт, що загін самооборони Чортківського району не відноситься до спеціальних формувань Збройних сил України.