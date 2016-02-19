На Тернопільщині внаслідок пандемічного грипу померло вже 5 осіб
Жертвами пандемічного грипу на Тернопільщині внаслідок стали 5 осіб.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби у Тернопільській області, цього тижня було підтверджено зараження грипом А Н1N1 у ще двох померлих.
Працівники санепідслужби характеризують епідситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ в області як нестійку.
При цьому показник захворюваності перевищує епідпоріг лише у Тернопільському районі.
Читайте такожТернопільська лабораторія СЕС отримає 110 тисяч на діагностику грипу та ГРВІ
За даними санепідслужби, Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України діагностував пандемічний грип А Н1N1 у 54 жителів області, з них 5 осіб з діагнозом позалікарняна двобічна пневмонія померли.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня в області було зареєстровано першу смерть від пандемічного грипу.