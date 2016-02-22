На Тернопільщині затримали грабіжників, які серед ночі пограбували пенсіонерку

Зі слів потерпілої, близько першої години ночі до її будинку увірвалися двоє молодих людей - чоловік та жінка. Вони почали бити пенсіонерку, з’ясовуючи, де гроші. Відтак забрали з серванту 3 тис грн. та мобільний телефон.

Після цього втекли на таксі.

«Потерпіла повідомила, що один з нападників одягнений у куртку із написом «Міліція» на спині. Вдалося встановити особу таксиста, а згодом і самих грабіжників. Була версія, що до грабунку причетний колишній працівник міліції, але вона не підтвердилася. Виявилося, що куртку було викрадено з міліцейського складу у Києві», – розповів Богомол.

Двох жителів Кременеця, які здійснили грабунок, затримано. Також затримано і таксиста, який, як виявилося, був посібником грабіжників.

Щодо підозрюваних розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).