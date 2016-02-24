На Тернопільщині врятували чоловіка, який не міг вибратися з колодязя

Як повідомляє центр пропаганди управління ДСНС в Тернопільській області, Інцидент стався вчора о 13 годині в селі Тури Шумського району.

До оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у колодязі знаходиться людина, яка самостійно не може вибратися на поверхню.

На виклик негайно було направлено черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як з’ясувалося, чоловік намагався почистити колодязь глибиною 9 метрів від бруду та намулу.

Рятувальники за допомогою мотузки підняли місцевого жителя на поверхню.