На Тернопільщині врятували чоловіка, який не міг вибратися з колодязя
10:49, 24 лютого 2016Тернопіль
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У Тернопільській області врятовано чоловіка, який не міг вибратися з 9-метрового колодязя.
На Тернопільщині з колодязя врятували чоловіка / ternopil.mns.gov.ua
Як повідомляє центр пропаганди управління ДСНС в Тернопільській області, Інцидент стався вчора о 13 годині в селі Тури Шумського району.
До оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у колодязі знаходиться людина, яка самостійно не може вибратися на поверхню.
На виклик негайно було направлено черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Як з’ясувалося, чоловік намагався почистити колодязь глибиною 9 метрів від бруду та намулу.
Рятувальники за допомогою мотузки підняли місцевого жителя на поверхню.
Рятувальники підняли місцевого жителя на поверхню / ternopil.mns.gov.ua
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