Тернопільський обласний наркодиспансер отримав допомогу з Чехії від фонду "Карітас"

УНІАН про це повідомили в прес-службі Тернопільсько-Зборівської ієпархії УГКЦ, зокрема від «Карітасу» з міста Оломоуц надійшли ковдри, підодіяльники, подушки та наволочки.

«У диспансері створено декілька реабілітаційних кімнат для воїнів АТО і ця допомога стане вагомим вкладом для покращення умов їхнього побуту під час лікування», – сказав при отриманні допомоги головний лікар диспансеру Василь Галанов.

За даними прес-служби, допомогу вдалося отримати завдяки старанням Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка та економа о. Володимира Фірмана.