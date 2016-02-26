Тернопільський обласний наркодиспансер отримав допомогу з Чехії від фонду "Карітас"
11:44, 26 лютого 2016Тернопіль
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Тернопільський обласний наркологічний диспансер отримав благодійну допомогу з Чехії від благодійного фонду «Карітас».
У диспансері створено декілька реабілітаційних кімнат
УНІАН про це повідомили в прес-службі Тернопільсько-Зборівської ієпархії УГКЦ, зокрема від «Карітасу» з міста Оломоуц надійшли ковдри, підодіяльники, подушки та наволочки.
«У диспансері створено декілька реабілітаційних кімнат для воїнів АТО і ця допомога стане вагомим вкладом для покращення умов їхнього побуту під час лікування», – сказав при отриманні допомоги головний лікар диспансеру Василь Галанов.
За даними прес-служби, допомогу вдалося отримати завдяки старанням Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка та економа о. Володимира Фірмана.
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