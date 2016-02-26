На Тернопільщині у 2015 році об’єм капітальних інвестицій зріс до 3,5 мільярда гривень

Підприємствами Тернопільщині у 2015 році освоєно 3,536 млрд грн капітальних інвестицій.

Як повідомили УНІАН в обласному управління статистики, це на 15,2% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень-грудень 2014 року.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно підприємствами Тернополя (40,1% до загальнообласного обсягу) та Тернопільського району (18,8%).

На одну особу населення в цілому по області освоєно 3,3 тис грн капітальних інвестицій (за січень–грудень 2014р. – 2,269 тис. грн).

Основну частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) становили інвестиції в матеріальні активи.

Інвестиції в будівництво, придбання, капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію житлових та нежитлових будівель склали 55,6%, інвестиції в машини, обладнання та інвентар – 27,1%.

У нематеріальні активи вкладено 0,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій залишились власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 44,0% загального обсягу інвестицій та кошти населення на будівництво житла ̶ 38,1%. Частка державного та місцевого бюджетів склала 10,9% загального обсягу, кредити банків та інші позики – 3,5%.

За видами економічної діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано в будівництво (39,3% до загального обсягу), сільське, лісове та рибне господарство (22,7%), промисловість (13,9%).

Серед промислових видів діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано у переробну промисловість (10,6% загального обсягу).

Капітальні інвестиції в освіту, охорону здоров’я та надання соціальної допомоги склали лише 1,1%.