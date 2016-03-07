У Тернопільській області сьогодні День жалоби за загиблим в АТО земляком.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОДА Степан Барна.

У розпорядженні вказано, що траур оголошується у зв’язку із загибеллю в зоні проведення антитерористичної операції жителя міста Збараж, стрільця-регулювальника комендантської роти військової частини польова пошта В2492 Юрія Горайського.

Загинув він 4 березня біля Маріуполі внаслідок обстрілу автомобіля з крупнокаліберного кулемета.

Після подій Майдану Горайський майже рік пропрацював на посаді голови Збаразької РДА, після звільнення вступив до лав ЗСУ.

На знак скорботи за загиблим у День жалоби на території області приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних та державних підприємствах та закладах, установах, організаціях на території області.

Також доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм аудіовізуальних засобів масової інформації, які діють на території області.