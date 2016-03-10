Мешканець Тернопільщини, перебуваючи під домашнім арештом, викрав з церкви благодійні пожертви

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, інцидент стався у Чорткові у храмі Непорочного зачаття.

Настоятель церкви повідомив, що всередину злодій проник, розбивши вікно, і тим самим шляхом покинув місце злочину.

У церкві злодій викрав з 4 скриньок із пожертвами парафіян 600 гривень.

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За підозрою у скоєнні крадіжки поліцейські затримали 34-річного жителя Чорткова. Чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських, був судимий, а новий злочин скоїв, перебуваючи під домашнім арештом.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).