У Тернополі за вихідні нові поліцейські виявили 5 осіб, які їздили без прав

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом з часу своєї роботи поліцейські склали уже 46 протоколів.

Найбільше з них – 24 – стосувалися перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху.

Ще 15 протоколів було складено за ст. 121 статті КУпАП (порушення водієм правил керування транспортним засобом), 2 – за ст. 123 (порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди).

5 водіїв не мали документів на право керування транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 209 патрульних поліцейських склали присягу та приступили до роботи у Тернополі.