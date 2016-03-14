З Тернополя до зони АТО вирушили 30 поліцейських

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, це перша цьогорічна ротація зведеного загону тернопільських правоохоронців.

Тернопільські поліцейські будуть охороняти правопорядок на територіях Донеччини, де вони замінять черкаських колег.

Провести правоохоронців прийшли керівники, колеги по роботі, друзі та рідні.

Звертаючись до поліцейських, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол побажав їм успішного виконання бойових завдань та щасливого повернення.

Він також акцентував увагу бійців на неприпустимості нехтування ними особистою безпекою, суворому дотриманні службової дисципліни та необхідності взаємопідтримки.

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"Бережіть своє життя та життя ваших побратимів", – закликав Богомол.

Легкої служби бійцям побажав і голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

"Нелегка служба поліцейських на сході є гарантом спокою у тернопільських родинах", – сказав Барна.

У секторі комунікацій повідомили, що укомплектувати аптечку бійців необхідними ліками та спецзасобами допомогли керівники Тернопільського медуніверситету.

"Правоохоронці отримали сучасні та якісні медикаменти. Ми забезпечили бійців насамперед джгутом "SWAT-Т", носогорловим повітропроводом, гігроскопічною марлею та спиртовими пов’язками. Такі ж медикаменти входять до набору аптечки бійця НАТО", – повідомив завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини ТДМУ Арсен Гудима.

Підтримку необхідними речами, субпродуктами та засобами гігієни забезпечили бійців волонтери громадської організації "Схід та Захід єдині". До них долучилися й тернопільські підприємці, котрі допомогли з продуктами харчування.

Після благословення священнослужителів працівники тернопільської поліції вирушили у службове відрядження.