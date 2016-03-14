На Тернопільщині шахрайки викрали у пенсіонерки 10 тисяч гривень

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, потерпілою є 56-річна мешканка села Ілавче Теребовлянського району.

Встановлено, що обікрали її двоє жінок, які ходили селом з пропозицією купити горіхи та квасолю. Пенсіонерка впустила незнайомок до хати. Допоки одна відволікла жінку балачками, інша обнишпорила кімнату і знайшла усі заощадження.

Про те що її обікрали, пенсіонерка довідалася лише наступного дня.

З її сховку у шафі пропали понад 10 тисяч гривень.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження.