На Тернопільщині шахрайки викрали у пенсіонерки 10 тисяч гривень
19:25, 14 березня 2016Тернопіль
257 0
У Теребовлянському районі Тернопільської області шахрайки викрали у пенсіонерки 10 тисяч гривень.
На Тернопільщині шахрайки викрали у пенсіонерки 10 тисяч гривень / Ілюстрація УНІАН
Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, потерпілою є 56-річна мешканка села Ілавче Теребовлянського району.
Встановлено, що обікрали її двоє жінок, які ходили селом з пропозицією купити горіхи та квасолю. Пенсіонерка впустила незнайомок до хати. Допоки одна відволікла жінку балачками, інша обнишпорила кімнату і знайшла усі заощадження.
Про те що її обікрали, пенсіонерка довідалася лише наступного дня.
З її сховку у шафі пропали понад 10 тисяч гривень.
За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter