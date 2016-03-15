У Тернополі біля пішохідного переходу автомобіль збив 13-літню дівчину
11:11, 15 березня 2016Тернопіль
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Правоохоронці встановили, що дитину близько 16 години збив водій автомобіля "Опель Кадет" неподалік нерегульованого пішохідного переходу.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
У Тернополі біля пішохідного переходу автомобіль збив 13-літню дівчину.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора на вул. Будного.
Потерпілу доставили до хірургічного відділення Тернопільської університетської лікарні.
Лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та забої м'яких тканин лівої ноги.
Правоохоронці встановили, що дитину близько 16 год збив водій автомобіля "Опель Кадет" неподалік нерегульованого пішохідного переходу.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.
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