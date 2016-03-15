На Тернопільщині направили до суду справу щодо директора держпідприємства, який привласнив 0,55 мільйони

Прокуратура області направила до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з державних підприємств, який привласнив 550 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, під час досудового розслідування також було встановлено, що будучи керівником зернового складу, він розпорядився зерном без письмової згоди з поклажодавцями, чим спричинив тяжкі збитки юридичним особам на загальну суму понад 4 млн грн.

Окрім того, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, керівник державного підприємства у січні 2015 року склав та підписав завідомо підроблений акт комісії вивчення наслідків стихії по очолюваному ним товаристві, в який було внесено завідомо неправдиві відомості про руйнацію майнового комплексу підприємства внаслідок сильного вітру.

У ході досудового розслідування кримінального провадження обвинуваченого звільнено із займаної посади.

Звинувачують його за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 367, ч. 2, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (службова недбалість, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення).