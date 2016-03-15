На Тернопільщині відкрили ще одну поліцейську станцію

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в урочистому відкритті взяли участь голова обласної ради Віктор Овчарук, виконуючий обов’язки начальника Головного управління поліції Олександр Богомол, керівники Збаразького району та селища, громадські активісти, місцеві жителі.

«Три дні тому в Тернополі запрацювала нова патрульна поліція. За рік-півтори на вулиці всіх міст і містечок вийдуть патрульні, але ми так довго чекати не будемо. Про публічну безпеку людей маємо дбати вже сьогодні. Саме це й зібрало нас сьогодні у Вишнівці. Шановні жителі містечка та навколишніх сіл, віднині вам не потрібно буде долати кілометри до райцентру чи подовгу чекати на прибуття дільничного. Поліцейські відтепер поруч з вами», – сказав під час відкриття станції Богомол.

На Вишнівецькій поліцейській станції працюватимуть семеро досвідчених працівників поліції. Вони оперативно реагуватимуть на усі звернення громадян про скоєні злочини та правопорушення.

Голова обласної ради Віктор Овчарук побажав правоохоронцям сумлінно виконувати поставлені перед ними завдання.

Нагадаємо, пілотний проект щодо створення спеціальних поліцейських станцій на Тернопільщині стартував у Бучацькому районі. З початку березня у селищі Золотий Потік вже працює перша в Україні станція поліцейських.