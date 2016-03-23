У Тернополі вночі згоріло два автомобілі.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, спочатку сьогодні близько 1 год ночі до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу мікроавтобуса на вул. Купчинського.

Вогнь знищив салон мікроавтобуса, ущільнювачі та електропроводку.

А о 04.20 виникла пожежа легкового автомобіля на вул. 15 Квітня.

Вогнем знищено салон та моторний відсік автомобіля.

Обидві пожежі ліквідовано зчерговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.