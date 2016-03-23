У Тернополі вночі згоріло два автомобілі
11:37, 23 березня 2016Тернопіль
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Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.
Обидві пожежі ліквідовано зчерговим караулом частини спеціальної пожежної техніки
У Тернополі вночі згоріло два автомобілі.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, спочатку сьогодні близько 1 год ночі до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу мікроавтобуса на вул. Купчинського.
Вогнь знищив салон мікроавтобуса, ущільнювачі та електропроводку.
А о 04.20 виникла пожежа легкового автомобіля на вул. 15 Квітня.
Вогнем знищено салон та моторний відсік автомобіля.
Обидві пожежі ліквідовано зчерговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
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