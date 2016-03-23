На Тернопільщині ділянки отримали вже 1 тис. 179 учасників АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом вони оформили право на ділянки загальною площею майже 200 га.

Військовослужбовці отримали землі різного цільового призначення. Зокрема 533 ділянки відведено для зведення будинків, 586 – для ведення садівництва відвели 586 ділянок, 60 – для ведення особистого селянського господарства.

Землевпорядники разом з місцевими радами зарезервували на території регіону для потреб учасників АТО більше 329 земельних масивів загальною площею більше 3 тис. га.

Загалом з початку запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками у Тернопільській області учасники АТО подали 3 тис. 203 заяви на отримання землі. За результатами розгляду звернень військовослужбовці отримали 2 тис. 787 дозволів на розробку проектів землеустрою